Verso Pistoiese-Alessandria di sabato 28 aprile, ore 16.30: ecco gli orari della prevendita

La Società U.S. Pistoiese 1921 comunica che sabato 28 aprile 2018 alle ore 16.30 si terrà la XVIII° giornata di ritorno del Campionato di Serie C Girone A: l’U.S. Pistoiese 1921 affronterà l’Alessandria allo Stadio M. Melani di Pistoia.

Si comunica inoltre che la prevendita per la partita in oggetto sarà attiva da mercoledì 25 aprile e che è stata indetta la Giornata Arancione: per questa gara infatti i tagliandi di Curva Nord avranno un prezzo ridotto (v. tabella sottostante).

I costi dei biglietti saranno i seguenti:

SETTORE INTERO BOTTEGHINO INTERO PREVENDITA BOTTEGHINO unico PREVENDITA UNICO CURVA NORD 8.00 5.5 +ddp TRIBUNA LATERALE 20.00 17.50+ddp 12.00 9.5+ ddp TRIBUNA CENTRALE 35.00 30,50 +ddp 18.00 14,50 + ddp CURVA SUD OSPITI 10,00+ D.D.P Non disponibile Non disponibile

Ridotti: donne; Under 18 (fino al compimento dei 18 anni);

Gratis senza assegnazione posto numerato: Under 10 (fino al compimento dei 10 anni).

Sarà possibile acquistare i biglietti per la partita in oggetto nelle seguenti modalità (muniti di documento d’identità valido, vale a dire Carta d’Identità o Patente di Guida):

Presso i Punti vendita Bookingshow attivi a Pistoia:

Bar Il Corallo Via Dalmazia 275/A – Pistoia, Tel. 0573/402010. Orari di apertura: 04:45 – 20:15 dal lunedì al venerdì; sabato 04.45 – 15.00;

Tabaccheria Pieri Via Tripoli 6 – Montecatini Terme, Tel. 0572/74811. Orari di apertura: 07:30 – 23:00 dal martedì al sabato;

L’arte dello sport di Angelo Perriello, Via Tomasi di Lampedusa 149, Tel. 0573/364366. Fax 0573/1940450. Orari di apertura: 9.30 – 12.30 /15.30 – 18.30 dal lunedì al venerdì; sabato 9.30- 12.30.

On-line sul sito www.bookingshow.com;

 Presso la Biglietteria Gradinata dello Stadio M. Melani nei seguenti giorni ed orari:

venerdì 27/04/2018: prevendita 16.00 – 18.00;

sabato 28/04/2018: prevendita ore 10.00 – 12.00 / botteghino ore 14.30 – 17.15.

Si informa che le richieste di accredito Stampa / Disabili e Società/CONI/FIGC, per quest’ultimi con tessera federale in corso di validità, dovranno pervenire sotto forma di e-mail entro e non oltre le ore 19:00 di giovedì 26/04/2018 rispettivamente, agli indirizzi di posta elettronica ufficiostampa@uspistoiese1921.it e segreteria@uspistoiese1921.it.

Le richieste dovranno contenere i dati anagrafici completi del richiedente: nome, cognome, data di nascita e luogo di nascita e residenza.

Per quanto riguarda le richieste di accredito per tesserati A.I.A. queste dovranno pervenire sotto forma di e-mail entro e non oltre le ore 19:00 di giovedì 26/04/2018 all’indirizzo di posta accreditiaiapistoia@gmail.com. Le richieste dovranno contenere i dati anagrafici completi del richiedente (nome, cognome, data di nascita e luogo di nascita e residenza) oltre che una copia del Tesserino Federale.

Ogni richiesta inviata oltre i termini indicati farà decadere ogni diritto di accredito.

Sarà possibile ritirare tutti gli accrediti presso la Cassa Accrediti sita alla Biglietteria della Tribuna Centrale dello Stadio Melani dalle ore 15.15 di sabato 28 aprile.

Ufficio Stampa U.S. Pistoiese 1921

The post Verso Pistoiese-Alessandria di sabato 28 aprile, ore 16.30: ecco gli orari della prevendita appeared first on US Pistoiese 1921.