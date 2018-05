Cena di fine stagione al Cavallino Rosso

Ieri sera il ristorante Il Cavallino Rosso di Valenzatico ha ospitato la cena di fine stagione della US Pistoiese 1921 a cui hanno partecipato squadra, staff tecnico e soci della Holding Arancione. E’ stata una bella serata in cui c’è stato modo di ripercorrere quanto fatto con la giusta spensieratezza di fine campionato. Oggi calciatori e staff svolgeranno l’ultima seduta di allenamento per poi prendersi alcuni giorni di vacanza.

“Sono molto contento di vedervi tutti qui – ha detto il presidente Orazio Ferrari – e voglio ringraziarvi per tutto quello che avete fatto in questa stagione. Eravamo partiti per salvarci, lo abbiamo fatto in largo anticipo e abbiamo addirittura centrato i playoff andando a Carrara con 500 tifosi al seguito. Ringrazio quindi voi calciatori e tutto lo staff per quanto avete fatto per la nostra causa: con qualcuno ci rivedremo e con altri probabilmente no, resta il fatto che sicuramente mi resterete tutti nel cuore per questo bellissimo campionato e a tutti voi faccio il mio più grande in bocca al lupo per la vostra vita professionale e umana. Grazie anche a tutti i soci della Holding che hanno portato entusiasmo e attaccamento in società e lo hanno trasmesso anche a tutto l’ambiente”.

A prendere la parola poi anche mister Paolo Indiani: “Mi unisco ai ringraziamenti del presidente – ha commentato – anche se ovviamente devo spendere una parola in più per la squadra e lo staff tecnico con cui siamo stati insieme ogni giorno. Avete disputato una stagione bellissima e vi ringrazio di cuore per tutto ciò che abbiamo condiviso”.

Prima dei saluti c’è stato tempo per una buonissima torta raffigurante la foto nello spogliatoio dopo Gavorrano-Pistoiese, la gara che ci ha permesso di festeggiare l’accesso ai playoff. Un sentito ringraziamento a tutto lo staff del Cavallino Rosso che si è messo a nostra completa disposizione con un servizio perfetto.

