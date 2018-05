Gavorrano – Pistoiese: seguite da qui le fasi salienti

Ultimo appuntamento, importantissimo, della stagione regolare. La Pistoiese e il Gavorrano si giocano tantissimo. Lo Zecchini di Grosseto è sotto un cielo plumbeo e seria minaccia di pioggia. La Pistoiese presenta in campo dal primo minuto Papini e Surraco, mentre vanno in panchina Minardi e Mulas. Arbitra l’incontro. Si inizia sotto una pioggia torrenziale, la situazione atmosferica più temuta dalla Pistoiese. La temperatura è sui 20°. La pioggia, che comincia a cadere copiosa pochi istanti prima del fischio di inizio, è immediatamente sufficiente a far peggiorare sensibilmente le condizioni del campo.

Partiti: ore 16:32.

GAVORRANO – Falcone, Ropolo, Marchetti, Moscati, Damonte, Brega, Remedi, Favale, Mori, Gemignani, Vitiello. A disposizione: Pagnini, Luciani, Bruni, Malotti, Borghini, Maistro, Barbuti, Papini, Conti, Merini, Reymond. All. Favarin.

PISTOIESE – Zaccagno, Surraco, Terigi, Picchi, Ferrari, Zullo, Regoli, Quaranta, Luperini, Hamlili, Papini. A disposizione: Biagini, Priola, Tartaglione, De Cenco, Mulas, Dosio, Rafati, Nossa, Cauterucci, Minardi, Cerretelli, Nardini. All. Indiani.

ARBITRO Pasciuta di Agrigento (Zanardi-Magri).

È una lotta tra il fango. Si capisce subito che sarà una battaglia e che potrebbe risentirne la qualità del gioco. Gavorrano attacca.

10′ Pistoiese imbastisce una buona azione con conclusione di Hamlili fuori.

17′ palla goal del Gavorrano con Damonte che da breve distanza mette sul fondo di poco.

20′ ammonito Terigi.

21′ Punizione pericolosa. Dai venticinque metri centrale. Calcia alle stelle Remedi.

24′ Pistoiese vicina al vantaggio con Luperini che sfiora il palo alla destra del portiere.

27′ Ammonito Vitiello.

32′ ammonito Marchetti.

37′ Damonte si inserisce, ma Zaccagno in uscita sventa.

39′ buona azione arancione sull’out destro. Tiro di Picchi debole parato.

La prima frazione si conclude sul punteggio di 0-0. Una partita al momento bloccata.

SECONDO TEMPO

Una buona notizia: è cessata la pioggia.

54′ Vitiello già ammonito entra durissimo su Picchi. Nessuna sanzione.

60′ Bella azione corale della Pistoiese con spunto finale di Quaranta il cui cross in area crea scompiglio.

66′ palla goal per il Gavorrano con la sfera che arriva a Brega in area dove salva Hamlili.

68′ Remedi esce Conti entra.

70′ Palla goal per Picchi su lancio di Hamlili. Nulla di fatto.

71′ De Cenco subentra a Surraco.

73′ Ammonito Regoli.

76′ Doppia occasione Gavorrano con Mori e Brega. Salva Zaccagno.

77′ ancora opportunità Gavorrano: Brega di testa alto.

78′ esce Picchi, entra Minardi.

85″ esce Papini entra Nossa.

90′ occasionissima per Minardi che, a tu per tu con il portiere, non riesce a superarlo.

5 minuti di recupero.

92′ Goal del Gavorrano, che segna su servizio di Vitiello con Barbuti. Gavorrano – Pistoiese 1-0.

Finisce così! La Pistoiese perde ma conquista i playoff e l’accesso alla Coppa Italia Tim.

