Lunghi infortuni per Surraco e Zullo: il comunicato e le dichiarazioni

La US Pistoiese 1921, facendo seguito ad esami strumentali e accertamenti medici, comunica che nella partita Carrarese-Pistoiese di venerdì 11 maggio valevole per il primo turno dei playoff il calciatore Walter Zullo ha riportato la frattura composta del perone (sarà sottoposto a intervento chirurgico prossimamente) mentre il giocatore Juan Ignazio Surraco ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro (tempi di recupero stimati in circa sei mesi). I due calciatori hanno dovuto abbandonare la partita anzitempo a causa di questi gravi infortuni pur cercando fino all’ultimo di restare in campo: per questa loro determinazione la società intende ringraziarli e coglie l’occasione per augurargli pubblicamente la più pronta guarigione.

Surraco: “Quando ho scelto di fare il calciatore sapevo che in questo mestiere possiamo farci male. Ma nella vits ci sono cose ben peggiori. Affronterò questo periodo solo con tanta voglia di tornare a giocare”.

Zullo: “Si tratta del mio primo grave infortunio in carriera. Con una buona riabilitazione conto di rimettermi in piedi nel giro di un paio di mesi. Adesso l’attività è ferma e avrò l’opportunità di curarmi senza perdere alcuna partita. Mi fa piacere aver regalato alcune gioie ai tifosi in questa stagione”.

