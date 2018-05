Massimiliano Irrati al Mondiale di Russia 2018: complimenti!

E’ notizia di questi giorni la partecipazione di Massimiliano Irrati come arbitro Var al Mondiale di Russia 2018. Una grande soddisfazione per la Pistoia calcistica che si gode un direttore di gara ormai in Serie A da diversi anni nonché internazionale dal 2017. Irrati si è sempre dimostrato vicino alle sorti del nostro club e per questo gli giunga un grandissimo “in bocca al lupo” per l’avventura russa da parte del presidente Orazio Ferrari e tutta la US Pistoiese 1921! Complimenti vivissimi anche alla sezione Aia provinciale “Werther Zamponi” presieduta da Massimo Doni che si gode la partecipazione di un proprio iscritto a un Mondiale e vede confermarsi il grande percorso di crescita degli arbitri pistoiesi!

