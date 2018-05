PLAYOFF!!!!! Carrarese – Pistoiese. Seguite qui le emozioni!

Dentro o fuori. Novanta minuti senza appello! Se vince la Pistoiese può continuare a sognare, se pareggia o perde l’avventura finisce qui. L’Olandesina gioca al ‘Dei Marmi’ una partita tanto affascinante quanto drammatica, una partita conquistata con la bravura, la sofferenza, il cuore. Un cuore infinito, grazie al quale è riuscita spesso e volentieri a raggiungere risultati all’ultimo respiro, fino a conquistare i playoff, accendendo l’entusiasmo della gente e il favore dei critici neutrali. L’avversaria è tosta. La Carrarese è fortissima in ogni zona del campo, con giocatori devastanti, come Coralli, che non a caso è chiamato “il cobra’. Il pronostico è tutto per i padroni di casa, cui il tecnico Baldini ha conferito personalità e spirito vincente. E anche l’ambiente dirà la sua, visto che a Carrara, dove la squadra è amata in modo viscerale, ha trovato in questa stagione un feeling senza precedenti con la tifoseria. Eppure la Pistoiese è ad immagine e somiglianza del suo tecnico Paolo Indiani, piccolo e magro, ma con una forza interiore dirompente. Con questi ingredienti apprestiamoci a vivere le emozioni e che vinca il migliore!

Formazioni:

PISTOIESE: Zaccagno, Terigi, Picchi, Ferrari, Zullo, Regoli, Quaranta, Mulas, Luperini, Hamlili, Minardi. A disposizione: Biagini, Surraco, Priola, Tartaglione, De Cenco, Zappa, Dosio, Rafati, Papini, Nossa, Cerretelli, Nardini.

CARRARESE: Borra, Agyei, Murolo, Tentoni, Rosaia, Coralli, Tortori, Baraye, Cais, Foresta, Ricci. A disposizione: Lagomarsini, Biasci, Benedini, Piscopo, Cardoselli, Possenti, Vassallo, Marchionni, Miele, Vitturini, Miele.

Arbitro: Ivan Robilotta di Sala Consilina.

Nella Pistoiese ancora fuori Vrioni, il rammarico più grande, visto il valore dell’attaccante; nella Carrarese manca Tavano.

20:29 le squadre escono dal tunnel!

Colpo d’occhio sugli spalti delle grandi occasioni. Pistoiese in maglia arancione, marmiferi nella classica tenuta azzurra con risvolti gialli. La tifoseria orange fa la sua figura!

Un minuto di raccoglimento per una morte sul lavoro, proprio oggi, in una cava di Carrara.

PARTITI! 20:33.

1′ infortunio a Zullo che cade male su un intervento su Coralli. L’infortunio pare essere serio. Entra Nossa. Zullo esce in barella. Una tegola tremenda dopo un solo minuto. Adesso la squadra dovrà moltiplicare le forze.

7′ conclusione perentoria di Ferrari deviazione in angolo.

8′ Dalla bandierina calcia Hamlili, Nossa di testa fuori.

9′ Bravo Zaccagno su azione da angolo a sbrogliare.

17′ Rigore per la Carrarese. Fallo di Mulas su Cais. Esce Cais entra Biasci. Sul dischetto va Ageye. Zaccagno intuisce forse tocca ma la palla va in rete. 21′

23′ tiro fuori largo di Agyei.

29′ su splendido assist di Luperini, Ferrari con una gran botta impegna Borra.

35′ Ammonito Luperini.

38′ Carrarese raddoppia in contropiede con Biasci che indovina l’eurogoal. Partita in salita.

La Pistoiese ha subito un goal su rigore, il raddoppio in contropiede con l’uomo subentrato.

42′ Tortori con un diagonale chiude i conti con la terza rete.

Tre minuti di recupero.

47′ gran conclusione di Ferrari. Fuori di pochissimo. Tre tiri del Loco molto insidiosi non sortiscono effetti.

La prima frazione si conclude con un risultato pesantissimo. Senza dubbi esagerato. L’infortunio a Zullo al primo minuto, il rigore che sblocca la gara, il contropiede con il tiro da eurogol, la terza rete che arriva per inerzia, puniscono oltre misura la Pistoiese. Adesso ci aspetta un secondo tempo in cui la squadra é chiamata a tirare fuori il cuore. Comunque vada!

SECONDO TEMPO

46′ fuori Terigi dentro Surraco. 21:40.

56′ il fantasista uruguaiano subisce ‘cure’ speciali e dopo due interventi durissimi all’11’ deve uscire. Entra De Cenco.

60′ è la quarta rete della Carrarese con Foresta. Una azione partita da Coralli e dopo un miracolo di Zaccagno.

67′ De Cenco al termini di una buona azione calcia fuori

68′ escono Picchi e Luperini, entrano Cerretelli e Papini.

Entrano Vitturini e Vassallo.

Entrano Cardoselli e Marchionni.

80′ con un gran tiro sotto la traversa segna Vassallo.

Finisce così, con una sconfitta pesantissima che nulla toglie alla bella stagione della Pistoiese. Un plauso al pubblico di fede arancione, che ha incitato la squadra per tutta la gara, nonostante il pesante passivo. Da qui ripartiamo, con più entusiasmo e convinzione di prima! E sempre più forte gridiamo: Forza Pistoiese!

TABELLINO FINALE

CARRARESE (4-2-3-1): Borra; Rosaia, Ricci, Murolo, Baraye; Agyei (29’ st Marchionni), Foresta (29’ st Cardoselli); Tentoni (25’ st Vitturini), Cais (20’ pt Biasci), Tortori (25’ st Vassallo); Coralli.

A disp: Lagomarsini, Benedini, Benedetti, Piscopo, Possenti, Francesco Miele, Giuseppe Miele.

All: Baldini

PISTOIESE (5-4-1): Zaccagno; Mulas, Zullo (5’ pt Nossa), Terigi (1’ st Surraco; 12’ st De Cenco), Quaranta, Regoli; Minardi, Luperini (24’ st Cerretelli), Hamlili, Picchi (24’ st Papini); Ferrari.

A disp: Biagini, Priola, Tartaglione, Zappa, Dosio, Rafati, Nardini.

All: Indiani

Marcatori: 21’ pt Agyei su calcio di rigore, 38’ pt Biasci, 41’ pt Tortori; 15’ st Foresta, 38’ st Vassallo

Arbitro: Robilotta di Sala Consilina

Note: serata nuvolosa, temperatura 20°. Ammoniti: Agyei (Carrarese), Luperini, Quaranta, De Cenco (Pistoiese). Angoli 2-1 per la Carrarese. Recuperi 3’ pt + 0’ st.

The post PLAYOFF!!!!! Carrarese – Pistoiese. Seguite qui le emozioni! appeared first on US Pistoiese 1921.