Playoff di Serie C: ecco la prevendita per Carrarese-Pistoiese di venerdì 11 maggio, ore 20.30, Stadio dei marmi di Carrara

Questi i prezzi dei biglietti ( il giorno gara è ESCLUSA la vendita per il Settore ospiti ):

RIDOTTO: DONNE – OVER 65 – UNDER 16

NON SONO PREVISTI INGRESSI GRATUITI

Questi i punti vendita cittadini abilitati alla prevendita per la provincia di Pistoia:

Bar Il Corallo, via Dalmazia 275/A, Pistoia Tel. 0573/402010. Orari di apertura: 04:45 – 20:15 dal lunedì al venerdì; sabato 04.45 – 15.00.

Presso la sede della US Pistoiese 1921 NON sarà possibile acquistare biglietti.

ACCREDITI

CRONACA RADIO O TELEVISIVA

TUTTE LE RICHIESTE DI ACCREDITO DOVRANNO PERVENIRE A MEZZO FAX ALLO 0585/044152 OPPURE A MEZZO MAIL ALL’INDIRIZZOENTRO E NON OLTRE LE ORE 18:00 DI MERCOLEDI’ 09/05/2018. LE RICHIESTE CHE NON RISPETTERANNO I REQUISITI DI CUI SOPRA, NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE E SARANNO IMMEDIATAMENTE CESTINATE.