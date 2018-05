Ne abbiamo parlato tanto in questi giorni ma oggi è esattamente un anno che Giancarlo Innocenti non è più con noi. Telecronista di TVL per le partite degli arancioni, Giancarlo ci ha “regalato” un risveglio triste il 2 maggio 2017. Eravamo abituati a vederlo arrivare in sede per le conferenze stampa con la sua Fiat Punto blu, si presentava alla porta almeno mezzora in anticipo e approfittava di questo margine per parlare amichevolmente con chiunque gli passasse vicino (dirigenti, collaboratori, calciatori, staff). Giancarlo era unico, aveva l’arancione nel sangue e nutriva un amore viscerale per la Pistoiese. Quel 2 maggio 2017 ci ha strappato qualche lacrima, lui che in realtà fino a quel momento ci aveva sempre strappato sorrisi e battute, ma da quel giorno è stata grande la mobilitazione che ha portato a intitolargli la Tribuna stampa dello stadio Marcello Melani. Sabato in occasione di Pistoiese-Alessandria è stata inaugurata la targa che riporta il suo nome, un’iniziativa portata avanti dalla US Pistoiese 1921, dai giornalisti pistoiesi, dal Comune di Pistoia e dalla famiglia di Giancarlo. Sabato 28 aprile, tra l’altro, la Pistoiese ha battuto l’Alessandria e sicuramente lassù qualcuno avrà gridato, con un timbo inconfondibile, “… e palla in rete!”. Sei sempre con noi, Giancarlo: forza Pistoiese!

The post Un anno senza Giancarlo Innocenti, “voce” degli arancioni appeared first on US Pistoiese 1921.