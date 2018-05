V Torneo Città di Pistoia “Marika Pratesi Innocenti”: nei 2005 vince la Lucchese

La Lucchese, battendo il Prato 2-1, ha vinto il V Torneo Città di Pistoia “Marika Pratesi Innocenti” per la categoria 2005. Al terzo posto si è piazzata la Pistoiese, padrona di casa, che ha sconfitto 2-1 il Pontedera guadagnando così il podio. La manifestazione si è svolta ieri pomeriggio allo stadio Marcello Melani sotto temperature decisamente estive. A inaugurare il pomeriggio di gare sono stati Atletico Lucca e Capostrada con il successo dei lucchesi per 2-0. A seguire è toccato a Pisa-Maliseti con la formazione di Prato che ha vinto alla lotteria dei calci di rigore dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi sul 2-2. Poi, come detto, si è disputata la finale per il terzo posto e la Pistoiese di mister Mirko Pratesi non si è fatta trovare impreparata riuscendo a imporsi per 2-1 sul Pontedera al termine di una gara ben giocata dagli arancioni. Grande festa, quindi, al triplice fischio per questo successo e il conseguente piazzamento in terza posizione sul campo amico, lo stadio della prima squadra orange. La conclusione del programma giornaliero prevedeva la finalissima tra Prato e Lucchese con i rossoneri che si sono imposti di misura sui lanieri e hanno sollevato la coppa del primo posto. Presente come sempre l’Associazione Mo.Fe.Ma. nata per volere di Mario Pratesi Innocenti e sua moglie Federica in ricordo di Marika, Morgana e Federico, i tre fratelli che adesso ci guardano da lassù ma che resteranno per sempre nei nostri cuori. Un sentito ringraziamento a tutti gli intervenuti, all’Associazione Mo.Fe.Ma. e naturalmente a tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione di questa seconda settimana del torneo. I prossimi appuntamenti sono fissati per domenica 10 giugno, con in campo i Pulcini 2008, e per domenica 17 giugno, con gli Esordienti 2007, sempre nella bella cornice dello stadio Marcello Melani di Pistoia.

Foto Stefano Matteoni ©

