Alberto Nardi guiderà la Berretti. Niccolò Pascali sale in prima squadra

Continua a prendere forma lo staff tecnico della US Pistoiese 1921 e in questi giorni si registrano altri movimenti importanti. Alberto Nardi, in questa stagione collaboratore tecnico di mister Paolo Indiani, sarà il nuovo allenatore della Berretti e continuerà a lavorare vicino alla prima squadra vista l’interazione tra le due formazioni. Il raccordo con la Berretti è molto importante (quest’anno molti giovani sono stati convocati con la prima squadra) e Nardi garantirà il giusto filtro oltre a mettere a disposizione del suo gruppo tutta l’esperienza maturata come calciatore e allenatore. “In questo campionato – spiega Nardi – ho avuto modo di vivere quotidianamente a contatto con la prima squadra e lo staff di mister Indiani ed è stata un’esperienza bellissima e importante non solo a livello sportivo. Abbiamo conquistato i playoff portando a Carrara di venerdì sera 500 pistoiesi e inoltre abbiamo valorizzato molti giovani che stanno prendendo strade prestigiose nel calcio professionistico. Sono grandi soddisfazioni. Adesso resterò vicino alla prima squadra ma sarò il tecnico della Berretti, un ruolo impegnativo ma stimolante al tempo stesso”.

Nello staff tecnico della prima squadra fa il suo debutto Niccolò Pascali, tecnico del settore giovanile arancione, reduce da un’ottima annata con i Giovanissimi regionali professionisti. Pascali sarà collaboratore tecnico e per la società è motivo di orgoglio avere un pistoiese doc nello staff dopo un lungo percorso di crescita all’interno del settore giovanile arancione. “Sono arrivato alla Pistoiese nel 2014 – racconta – come collaboratore negli Allievi nazionali. Quell’anno arrivammo alle fasi finali dello scudetto e fu una grande soddisfazione per tutti. Nelle stagioni successive ho guidato Allievi B e Giovanissimi regionali professionisti A e B. L’obiettivo del settore giovanile deve essere quello di preparare i ragazzi alla prima squadra e quest’anno con gli esordi in arancione di Cauterucci e Tartaglione questo percorso ha trovato un importante risultato. Sono felice e onorato di poter lavorare con mister Indiani e ringrazio la società, in primis il dg Marco Ferrari, per avermi dato sempre carta bianca sul campo e piena fiducia. E’ un privilegio a 30 anni entrare a far parte di una così grande realtà e ce la metterò tutta per dare il meglio. Ringrazio tutti coloro che mi hanno sempre appoggiato nel settore giovanile e non vedo l’ora di cominciare questa nuova avventura”. Da segnalare che Pascali è stato scelto per il World Camp di Italia Soccer Camp e Intesa San Paolo che si svolgerà durante l’estate in Ungheria e in Cina. Un riconoscimento importante e prestigioso che porta Pistoia e la Pistoiese nel mondo.

Alberto Nardi

Niccolò Pascali

The post Alberto Nardi guiderà la Berretti. Niccolò Pascali sale in prima squadra appeared first on US Pistoiese 1921.