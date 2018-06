Briglia d’Oro 2018 a mister Ballardini

Davide Ballardini. Il tecnico del Genoa, che riceverà il riconoscimento per le sue tattiche e strategie di campo volte a valorizzare le qualità dei giocatori, terrà uno stage per i tecnici qualificati dell’AIAC Siena dal titolo “Fase difensiva e le contromisure per attaccarla” (a partire dalle ore 17.30). Seguirà l’aperitivo con intrattenimento musicale – a partire dalle 19.30 – e la cena, dalle ore 20.30 in poi. Alla serata prenderanno parte il sindaco di Siena Bruno Valentini e l’assessore allo Sport, Cooperazione internazionale, Tutela Animali e Decentramento del Comune di Siena Andrea Sbardellati. Tutto è pronto per la cerimonia della XXVI edizione della “Briglia d’Oro”, che si svolgerà il 5 giugno, a partire dalle ore 17.30, presso l’Hotel Garden di Siena . Ospite speciale dell’evento, promosso dall’Associazione Italiana Allenatori Calcio (AIAC) – sezione di Siena , sarà mister. Il tecnico del Genoa, che riceverà il riconoscimento per le sue tattiche e strategie di campo volte a valorizzare le qualità dei giocatori, terrà uno stage per i tecnici qualificati dell’AIAC Siena dal titolo “Fase difensiva e le contromisure per attaccarla” (a partire dalle ore 17.30). Seguirà l’aperitivo con intrattenimento musicale – a partire dalle 19.30 – e la cena, dalle ore 20.30 in poi. Alla serata prenderanno parte il sindaco di Siena Bruno Valentini e l’assessore allo Sport, Cooperazione internazionale, Tutela Animali e Decentramento del Comune di Siena Andrea Sbardellati.

La serata sarà presentata dalla giornalista Sky, che nel corso delle premiazioni affiancherà il conduttore televisivo Giovanni D'Agostino, il quale gestirà anche il salottino dello "Spazio interviste", presso cui si alterneranno i vari ospiti della serata. Le telecamere di Siena TV, inoltre, saranno presenti alla manifestazione calcistica per realizzare un servizio che sarà mandato in onda nei giorni successivi all'evento.

Ecco i nomi di coloro che saranno premiati nel corso della serata:

Davide Ballardini – Briglia d’Oro 2018; Corrado Bianchi – Cat. Allievi provinciale – Società Monteriggioni; Davide Del Toro – Cat. Allievi B provinciale – Società POLICRAS; Luca Fanti – III Categoria – Società Monteroni D’Arbia; Juri Pezzatini – I Categoria – Società Mazzola Valdarbia; Società premiate: Soc. Chiantigiana – Coppa Italia Promozione Toscana; Soc. Montalcino – Coppa Toscana 1° Categoria; Soc. Montallese – Coppa provinciale III categoria; Premi speciali: Roberto Fagioli – Premio Gozzini, Premio alla Carriera; Valentina Buttini – Premio Speciale Calcio femminile; Premio Speciale Siena Sportiva: Emma Villas Volley, nella persona del suo presidente Giammarco Bisogno; Premio Speciale Sponsor: Maurizio Sani, presidente Unione Sportiva Pianese e Stosa Cucine.

Maurizio Sani sarà premiato per il fondamentale sostegno che in questi anni ha dato allo sport senese e, in particolare, all’associazione AIAC Siena e alla manifestazione calcistica “Briglia d’Oro”, unitamente agli altri sponsor.