Colpo eccezionale: Paolo Regoli prolunga la sua permanenza in arancione

La US Pistoiese 1921 comunica che in data odierna il giocatore Paolo Regoli ha prolungato la permanenza in arancione con un contratto che lo legherà alla nostra società fino al 30 giugno 2019. Regoli, tra i migliori e più continui di rendimento nel campionato concluso nel maggio scorso, in questa stagione ha totalizzato 38 presenze tra campionato, Coppa Italia e playoff e ben tre reti. Giocatore duttile e poliedrico, l’esterno nativo di Pontedera ha saputo adattarsi a più ruoli agendo da mezzala, da esterno basso ed esterno alto garantendo esperienza, corsa e qualità. Un punto fermo, insomma, per lo scacchiere arancione di mister Paolo Indiani (che già lo aveva allenato a Pontedera) e su cui basare la costruzione della rosa per la prossima stagione.

Il presidente Orazio Ferrari: “Non volevo rinunciare – le sue parole – a un giocatore del genere! Ringrazio i miei collaboratori che sono riusciti a trovare l’accordo per la conferma del calciatore”.

“Sono contento di aver rinnovato – spiega “Paolino” Regoli -. A fine stagione la mia priorità era restare qui anche perché sapevo che sarebbe rimasto il mister e perché comunque con la società si era creato un ottimo rapporto. E’ stata una bella annata, adesso mi godo questi ultimi giorni di vacanza in attesa di tornare a fare sul serio. Non vedo l’ora di iniziare la preparazione e rimettermi a lavorare sul campo con i miei compagni”.

“Paolo è un giocatore che non ha bisogno di presentazioni – commenta il direttore tecnico Raffaele Pinzani -. E’ stato tra i migliori in questa stagione e sarà tra i punti di forza per il prossimo campionato. Siamo contenti di averlo ancora in arancione perché è un ottimo giocatore ma al tempo stesso un grande professionista. La costruzione della squadra va avanti e siamo stimolati a crescere e a migliorarci”.

