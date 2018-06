Grande festa per la partita degli sponsor

In un clima di grande festa lunedì sera si è svolta la consueta partita degli sponsor della US Pistoiese 1921, un appuntamento che orai da anni caratterizza il fine stagione arancione. Un’occasione per passare insieme qualche ora e dare dua calci a un pallone, ovviamente indossando le divise ufficiali della US Pistoiese 1921. La gara è stata disputata in un clima di grande serenità, prima del fischio d’inizio c’è stato spazio per la presentazione di Azimut Investimenti, Gold sponsor arancione, mentre nel post partita tutti insieme a gustare il buffet offerto dal Caffè Valiani by Bellagio srl di via Fermi e impreziosito dalla pappa al pomodoro della Trattoria la Bettola.

La partita, accompagnata dai commenti del nostro speaker Gianmarco Canonaco e immortalata dagli scatti di Niccolò Parigini e dalle riprese di Antonello Caruso, è terminata 4-3 per gli arancioni guidati da Fabio Fondatori (Club Manager) che hanno avuto la meglio sui bianchi, diretti da Niccolò Pascali (allenatore Giovanissimi regionali professionisti US Pistoiese).

Un sentito ringraziamento a tutti gli intervenuti e alla prossima! E sempre forza arancioni!!!

