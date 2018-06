Le congratulazioni arancioni a Massimo Capecchi, nuovo presidente del Pistoia Basket

La US Pistoiese 1921 intende rivolgere un sentito e sportivo “in bocca al lupo” a Massimo Capecchi, nuovo presidente del Pistoia Basket 2000. Con l’occasione salutiamo con grandissimo affetto Roberto Maltinti, presidente uscente dei biancorossi, una persona da sempre legata ai nostri colori e con cui in questi anni abbiamo mantenuto un bellissimo rapporto di amicizia e collaborazione che, siamo certi, proseguirà anche con il nuovo presidente. In bocca al lupo!

