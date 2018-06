Partenza super del camp estivo allo stadio Melani

Grande partenza in casa US Pistoiese 1921 per il camp estivo organizzato allo stadio Melani. Il Pistoia Soccer Camp è cominciato tra l’entusiasmo e la gioia delle decine di partecipanti e continuerà anche la prossima settimana per bambini e bambine nati dal 2004 in poi. C’è stato spazio per giochi, risate ed esercizi e l’attività, come da programma, proseguirà nel pomeriggio dopo il pranzo e un meritato riposo.

Chi volesse iscriversi alla seconda e ultima settimana del camp (dal 2 al 6 luglio) può rivolgersi al numero 335 5724301 per vivere un’esperienza super all’interno dello stadio Melani, la casa degli arancioni.

