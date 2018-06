Premio Pistoia Top Sport a Paolo Regoli

Ieri sera il centrocampista Paolo Regoli, ha ricevuto il Premio Pistoia Top Sport, quale miglior giocatore della stagione 2017/18. L’evento, giunto alla quarta edizione, si è svolto nell’elegante giardino del Ristorante Collegigliato, alla presenza di autorità sportive, atleti e amministratori locali, più precisamente, il vice sindaco di Chiesina Uzzanese, Fabio Berti e l’assessore allo Sport di Pieve a Nievole, Lida Bettarini. Presenti, tra gli altri: il presidente della Us Pistoiese 1921, Orazio Ferrari, del Pistoia Basket, Massimo Capecchi, della CF Pistoiese, Claudio Colomeiciuc e il delegato provinciale Coni, Vittoriana Gariboldi. Regoli era accompagnato dalla fidanzata e dai genitori. Tra una prelibatezza e l’altra, sono stati premiati gli atleti e le società che si sono particolarmente distinti nelle varie discipline, tra cui il bomber e capitano della Cf Pistoiese 2016, Elisa Menchetti. Regoli, apparso molto felice per il riconoscimento, ha ammesso di aver disputato una stagione positiva e voluto esprimere anche la soddisfazione dei compagni di squadra per la conquista dei playoff. Regista impeccabile della manifestazione è stato il giornalista di Radio Diffisione Pistoia, Franco Giorgi, anima ed ideatore dell’iniziativa, il quale ha illustrato le qualità dei premiati, anche avvalendosi delle immagini proiettate su uno schermo. La Us Pistoiese ringrazia per la bella serata e per le attenzioni ricevute.

