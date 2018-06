Rafati e Tartaglione ancora un anno con gli arancioni

La US Pistoiese 1921 comunica di aver prolungato il rapporto contrattuale con i calciatori Jami Rafati e Antonio Tartaglione, già tesserati per la stagione 2017/2018. Entrambi hanno sottoscritto un contratto che li lega ai colori arancioni fino al 30 giugno 2019. La società ha voluto così confermare due giovani di ottime prospettive che conoscono l’ambiente orange. “Sia Rafati che Tartaglione hanno deciso di rimanere e hanno mostrato entusiasmo e determinazione – ha spiegato il direttore tecnico arancione Raffaele Pinzani -. Si tratta di due prospetti giovani e di qualità che sicuramente fanno al caso nostro e che possono dare una grande mano alla squadra, anche in considerazione del fatto che sono reduci da una stagione in arancione e questo sarà sicuramente un vantaggio per loro, per lo staff ma anche per i nuovi che arriveranno”. La parola poi è passata ai due calciatori.

“Spero sinceramente di avere più fortuna – ha ammesso Rafati -. Nella passata stagione il ricordo bellissimo dell’amichevole con la Fiorentina purtroppo è macchiato dal ricordo bruttissimo dell’infortunio (rottura del legamento crociato, ndr) ma grazie al lavoro con lo staff medico della Pistoiese, che ringrazio, sono tornato disponibile nella seconda metà di campionato. Adesso non vedo l’ora di tornare a far parte di questo gruppo e a vestire questi colori”. Grande soddisfazione anche per Tartaglione, prodotto del settore giovanile che lo scorso anno ha debuttato nei professionisti con la maglia arancione totalizzando 12 presenze tra campionato e Coppa Italia e un gol (un bellissimo sinistro di prima intenzione nel derby casalingo contro la Lucchese). “Ormai la Pistoiese è la mia seconda famiglia – ha detto “Tarta” -. Sono cinque anni che sono qui e il rapporto continua con mia grande soddisfazione. Quest’anno è stato importantissimo per me, ho avuto la possibilità di giocare e di vivere la prima squadra a 360 gradi e credo di essere cresciuto molto anche grazie a mister Indiani, allo staff e ai compagni. Non vedo l’ora che inizi il ritiro”.

Jami Rafati Antonio Tartaglione

The post Rafati e Tartaglione ancora un anno con gli arancioni appeared first on US Pistoiese 1921.