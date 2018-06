Roma vince il Next Star Cup, straordinario Tau!

Grazie Roma! E’ questo il messaggio che risuona alla Next Star Cup-Tuscany Youth Cup, torneo di calcio riservato alla categoria esordienti misti e pulcini del 9/10 giugno a Fornacette (Pisa). ​Un tifo assordante con cori e fumogeni ha accompagnato la due giorni che ha visto prima sfilare le 32 squadre in un momento simpatico con balli e musica, per​ ​ ​ poi passare all’emozione come l’inno di Mameli e il giuramento. ​In campo vere e proprie partite con qualità tecniche e grinta​ hanno visto primeggiare i giallorossi romani ai danni del Tau Calcio Altopascio, che comunque ha mostrato un grande gioco per l’età dei bambini. ​ T​erzo e quarto posto per le sorprendenti, ma non per noi, Invicta Valdelsa e Galcianese.

​I​ premi i​ndividuali sono andati a​ ​ ​​Lopez (Roma) miglior giocatore, ​ Vella (Roma) come miglior cannoniere,​ ​ ​Luppichini ​(Tau) ​ miglior portiere,​ ​ ​Bruni ​(Invicta Valdelsa) ​ miglior difensore​ e Fioretti (Galcianese) per il fair play , ma tutti i bambini sono stati premiati. Da segnalare anche il bellissimo selfie contest vinto dall’Alberino. ​ ​Ringraziamo i g randi ospiti ​intervenuti ​ come Christian Ledesma, calciatore di Serie A con Lazio e Lecce, i procuratori Eugenio Ascari​, ​ ​ Michele Fratini​ e il messaggio di Mattia Perini, fresco juventino.​ Come però non ringraziare i protagonisti: tutte le 64 società partecipanti ai due tornei del progetto Tuscany Youth Cup (King’s Cup e Next Star Cup​), i bambini, i dirigenti, i tifosi, i genitori, lo staff che ha lavorato duramente per ​queste manifestazioni. Tornando a casa uno dei bambini dell’Audace Legnaia ha detto al proprio Mister “mi prometti che il prossimo anno possiamo tornare a questo torneo?”…questa è la più grande vittoria.