La Lega Pro ha ufficializzato le date per il prossimo campionato di Serie C stagione sportiva 2018/2019. La prima giornata verrà disputata domenica 26 agosto 2018 mentre l’ultima domenica 5 maggio 2019; tre saranno i turni infrasettimanali, ancora da stabilire (su due giorni, martedì e mercoledì in base al trimestre di riferimento, in orario serale), si giocherà domenica 23 e domenica 30 dicembre mentre resta confermata la lunga sosta di gennaio con lo stop ai campionati domenica 6 e domenica 13 gennaio 2019.

La Coppa Italia di Serie C vedrà lo svolgimenti dei turni preliminari (gironi eliminatori) domenica 5, domenica 12 e domenica 19 agosto (manifestazione in cui confluiranno le squadre di Serie C che verranno eliminate in Tim Cup).

La programmazione sarà, anche per questa stagione,su base trimestrale, secondo le seguenti fasce: – 26 agosto + settembre 2018 / ottobre 2018 / novembre 2018; dicembre 2018 / gennaio 2019 / febbraio 2019; marzo 2019 / aprile 2019 / maggio 2019.

FASCE ORARIE Il campionato si caratterizzerà per quattro fasce orarie identiche sia di sabato che di domenica: – sabato: fischio d’inizio 14.30 / 16.30 / 18.30 / 20.30; domenica: fischio d’inizio 14.30 / 16.30 / 18.30 / 20.30

TURNOVER GIRONI – Un girone giocherà di sabato per tre mesi e due gironi giocheranno di domenica per tre mesi; in tal modo durante l’intera stagione ogni girone giocherà un trimestre di sabato e due trimestri di domenica, fermi restando gli anticipi del venerdì ed i posticipi del lunedì per esigenze televisive. In ogni fascia oraria si disputeranno più gare, la domenica un girone disputerà le gare alle ore 14.30 e 18.30, l’altro girone disputerà le gare alle ore 16.30 e 20.30.

The post Serie C 2018/2019: campionato al via domenica 26 agosto appeared first on US Pistoiese 1921.