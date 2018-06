Staff arancione: riconfermati il “veterano” Fagni e Gargiani

La US Pistoiese 1921 comunica che continueranno a far parte dello staff medico sanitario della prima squadra il massaggiatore Gian Paolo Fagni e il fisioterapista Marco Gargiani. Contestualmente la società intende ringraziare Gianluca Mazzoncini che in questa stagione ha collaborato con lo staff per il recupero degli infortunati: le due strade si dividono ma a Gianluca va un grande “in bocca al lupo” per gli impegni futuri in ambito sportivo e professionale.

“Ormai mi definiscono un veterano alla Pistoiese – spiega Fagni – perché da tanti anni faccio parte dello staff della prima squadra. Sono contento e mi trovo benissimo con la dirigenza e con tutti. Veniamo da una stagione importante e dispendiosa in cui ho avuto la fortuna di lavorare con ottimi professionisti e splendide persone. Adesso è giusto ricaricare le pile visto che la preparazione pre campionato arriverà presto. Faccio l’in bocca al lupo a tutti i miei futuri compagni di viaggio perché tra poco si torna a fare sul serio. E sempre forza arancioni!”.

Buona la prima, invece, per Marco Gargiani, che quest’anno ha “debuttato” ufficialmente nello staff medico sanitario arancione. “Non posso che ringraziare la società per la chiamata a inizio stagione e per questa riconferma in vista della prossima annata – spiega Gargiani -. In questo campionato ci siamo divertiti, le cose sono andate benissimo e lo ricorderò sempre con grandissimo piacere, anche perché era il primo all’interno dello staff della Pistoiese. Adesso è giusto prepararsi al meglio in vista dell’inizio della stagione agonistica perché far bene è difficile ma confermarsi lo è ancora di più. Ringrazio la societa per la fiducia e adesso L’impegno per la prossima stagione è quello di contraccambiare la stima ricevuta da tutti”.

Da sin. Gian Paolo Fagni e Marco Gargiani

