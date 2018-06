Staff tecnico: il comunicato della società

Iniziano i primi movimenti intorno allo staff tecnico della prima squadra della US Pistoiese 1921. Nei prossimi giorni sarà ufficializzato l’assetto per la prossima stagione con mister Paolo Indiani alla guida dello staff insieme al vice Luca Fiasconi (sotto contratto già dalla stagione passata).

La prima ufficializzazione riguarda Massimo Gazzoli che per il secondo anno consecutivo (il terzo in totale considerando anche l’esperienza nella stagione 2015/2016) sarà collaboratore di Indiani per quanto riguarda i portieri. Gazzoli quest’anno ha lavorato ottimamente con Andrea Zaccagno e Niccolò Biagini che, settimana dopo settimana, hanno compiuto grandi passi avanti a livello fisico, tecnico e caratteriale. “Sono molto contento di restare in arancione – ha spiegato Gazzoli -. Ringrazio società, squadra e staff per la stagione che abbiamo passato insieme, soprattutto i portieri con cui ho lavorato ogni giorno e che mi hanno dato grandi soddisfazioni in termini di crescita. Adesso è importante ricaricare le pile in vista della prossima annata perché il campionato più difficile è sempre quello che deve iniziare”.

La US Pistoiese 1921 coglie l’occasione per comunicare che Giovanni Saracini non sarà più il preparatore atletico della prima squadra. Il “prof” ha lavorato con serietà e professionalità nelle ultime tre stagioni e di questo la società intende ringraziarlo sinceramente rivolgendogli il più sentito in bocca al lupo per il futuro a livello umano e professionale. “Non è mai piacevole staccarsi da una persona con cui abbiamo condiviso tanto – spiega Marco Ferrari, direttore generale arancione – ma nel calcio po’ succedere e in questo momento abbiamo deciso di fare una scelta diversa. Con Giovanni ci siamo salutati serenamente e siamo certi che si tratti di un arrivederci. È stato una risorsa molto importante in questi tre anni, ha svolto un ottimo lavoro e lo ringraziamo di cuore per quanto ha fatto per la causa arancione”.

Nei prossimi giorni verrà ufficializzato l’assetto completo dello staff tecnico sanitario per la stagione 2018/2019.

The post Staff tecnico: il comunicato della società appeared first on US Pistoiese 1921.