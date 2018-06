Un pomeriggio di calcio e futsal per bambini e bambine

Nei giorni scorsi lo stadio Marcello Melani di Pistoia ha ospitato una singolare iniziativa portata avanti da US Pistoiese 1921 e Futsal Pistoia. Un nutrito gruppo di giovani calciatori arancioni infatti ha svolto una seduta di allenamento agli ordini dell’istruttore Sandro Anichini che nell’occasione è stato affiancato da Cristian Busato, allenatore del Futsal Pistoia recentemente vincitore del campionato di Serie B e promosso in A2. I due tecnici hanno lavorato a gruppi dando numerosi spunti e altrettante nozioni ai piccoli calciatori (e alle piccole calciatrici presenti), pronti e interessati a recepire ogni novità. Percorsi, staffette, giochi e, naturalmente, calci al pallone: sono stati questi gli ingredienti principali di questa interessante seduta.

Non è la prima volta che US Pistoiese 1921 e Futsal Pistoia si trovano a collaborare nell’esercizio tecnico dei bambini della Scuola calcio. “Siamo certi che sia stato un bel pomeriggio sportivo – spiegano gli istruttori Anichini e Busato -. I bambini e le bambine presenti si sono resi fin da subito disponibili ad apprendere le nostre direttive e l’incontro tra calcio e futsal dà solo benefici nella crescita dei più piccoli. La collaborazione tra le due società è forte e iniziative del genere sono messaggi importanti anche per tutto il panorama sportivo cittadino”.

