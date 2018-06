US Pistoiese 1921, consegnata la documentazione per l’iscrizione alla stagione 2018/2019

La US Pistoiese 1921 comunica di aver provveduto in data odierna a presentare alla Lega Pro la fidejussione e la quota associativa necessarie ai fini dell’iscrizione al campionato di Serie C 2018/2019. La scadenza del 30 giugno 2018, per quanto riguarda gli adempimenti economico-finanziari, è stata, anche per quest’anno, pienamente rispettata.

