US Pistoiese 1921 e Legea insieme per altre due stagioni

La US Pistoiese 1921 comunica con soddisfazione di aver rinnovato per due stagioni sportive (2018/2019 e 2019/2020) l’accordo di sponsorizzazione tecnica con la Legea che interesserà la prima squadra e tutto il settore giovanile. Legea è un marchio italiano di grande qualità e affidabilità ed è a fianco della US Pistoiese 1921 sin dal ritorno nei professionisti. Questo legame adesso si rafforza e la collaborazione tra le due parti ha portato anche un’importante novità: per la stagione 2018/2019 infatti la prima maglia della US Pistoiese 1921 sarà un’esclusiva assoluta della Legea, una divisa personalizzata e studiata solamente per i nostri colori. L’invito a tutti i nostri tifosi è quindi di restare collegati ai nostri canali ufficiali per scoprirne l’anteprima nei prossimi giorni.

