Ieri è terminata l’edizione 2018 del V Torneo Città di Pistoia “Marika Pratesi Innocenti”, una manifestazione iniziata oltre un mese fa e che ha visto coinvolte 30 formazioni appartenenti alle categorie Esordienti 2005, Esordienti 2006, Esordienti 2007 e Pulcini 2008. A chiudere la manifestazione è stata la categoria degli Esordienti 2007 che nella giornata di ieri, sotto un caldo sole, ha disputato l’ultima giornata di gare.

Il torneo Città di Pistoia, come noto, è un memorial giovanile che vuole ricordare Marika Pratesi Innocenti, storica tifosa arancione scomparsa nel 2012 a soli 27 anni in seguito a una brutta malattia. A lei e ai suoi fratelli Morgana e Federico, colpiti dalla stessa malattia purtroppo, è intitolata l’Associazione Mo.Fe.Ma., creata e portata avanti con grande impegno dai genitori Mario e Federica che non mancano mai di accettare l’invito della US Pistoiese 1921 a partecipare alle premiazioni del torneo.

L’edizione 2018 si è quindi conclusa e non resta che ringraziare tutte le società partecipanti per aver aderito alla manifestazione così come tutti coloro che ne hanno garantito lo svolgimento e l’organizzazione.

The post Va in archivio il V Torneo Città di Pistoia “Marika Pratesi Innocenti” appeared first on US Pistoiese 1921.