Colpo arancione: ecco Iacopo Fanucchi

La Us Pistoiese 1921 ha il piacere di annunciare di essersi assicurata le prestazioni sportive dell’attaccante Iacopo Fanucchi, nato a Lucca il 18 settembre 1981. Altezza 187 cm., peso forma Kg. 78. Il giocatore ha sottoscritto un contratto fino al 30 Giugno 2019. Nell’ultima stagione ha militato nella Lacchese in serie C, totalizzando 31 presenze e realizzando 10 reti e quattro assist. In carriera ha fatto registrare 428 presenze con 102 reti all’attivo, impiegato nei ruoli di punta centrale, destra e trequartista, vestendo le maglie di Prato, Larcianese, Pontedera, Figline, Empoli, Pisa, Alessandria, Cuneo e Lucchese. Ad inizio carriera ha fatto parte del Settore Giovanile della Pistoiese.

