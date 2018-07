Coppa Italia Serie C: la Pistoiese entrerà in competizione nella Fase Finale

La Lega Pro ha reso noto oggi che la Fase Eliminatoria della Coppa Italia di Serie C 2018/19, verrà disputata con il seguente calendario:

1^ giornata Domenica 5 Agosto 2018

2^ giornata Domenica 12 Agosto 2018

3^ giornata Domenica 19 Agosto 2018. A questa fase non parteciperà la US Pistoiese 1921 che, in virtù del rendimento della passata stagione, ha conquistato il pass per partecipare alla COPPA ITALIA organizzata dalla Lega A. Gli arancioni entreranno in competizione nella Fase Finale, cui parteciperanno le società qualificate nella Fase Eliminatoria e le società che hanno

partecipato, appunto, alla Coppa Italia 2018-2019 organizzata dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A.

Le date di calendario della Fase Finale verranno comunicate successivamente.

