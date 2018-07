Ecco i preparatori Pizzarelli e Biancalani

La Us Pistoiese 1921 comunica l’avvenuta risoluzione consensuale del contratto, con il preparatore dei portieri, Massimo Gazzoli. A Gazzoli rivolgiamo gli auguri per il prosieguo della carriera.

Al contempo comunica di aver contrattualizzato il nuovo preparatore atletico, Eduardo Pizzarelli e il preparatore dei portieri, David Biancalani.

Eduardo Pizzarelli, nato a Bagno a Ripoli, l’8 agosto 1989.

• Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche dello Sport (Firenze)

• Preparatore Atletico professionista FIGC

• 2 stagioni (2014/2105 e 2015/2016) Preparatore Atletico Colligiana in serie D

• 1 stagione (2016/2017) preparatore Atletico Pisa in serie B staff tecnico Gattuso

• 1 stagione (2017/2018) preparatore Atletico Real Forte dei Marmi Querceta serie D

• collaborazione di 3 anni con il Dott. Adriano Di Paco nella valutazione del test da sforzo cardiopolmonare in calciatori di Elite.

David Biancalani è nato a Empoli il 17 luglio 1970. Ha allenato i portieri della Prima Squadra del Pisa nelle stagioni 2015/16 vincendo il campionato e 2016/17. Preparatore dei portieri professionista, abilitato a Coverciano. Dal 1999 al 2007 ha allenato nel settore giovanile dell’Empoli. Dal 2007 al 2015 nel Settore Giovanile della Fiorentina, vincendo il titolo Italiano con i Giovanissimi Nazionali.

