Il centrocampista Armando Ndou è stato ceduto in prestito all’Aglianese

La US Pistoiese 1921 comunica che il centrocampista Armando Ndou, nato a Barcellona Pozzo di Gotto, il 4 marzo 1999, ha sottoscritto con la Società arancione un contratto di addestramento tecnico, fino al 30 giugno 2019, ed è stato ceduto in prestito all’Aglianese (serie D). Il ragazzo, cresciuto nel vivaio arancione, di ottima prospettiva, è reduce da una stagione, sempre in prestito alla Rignanese, in cui si è particolarmente distinto, collezionando ben 32 presenze impreziosite da un goal.

