Il portiere Gabriel Meli è un giocatore arancione

La Us Pistoiese 1921 comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del portiere Gabriel Meli, nato a Bagno a Ripoli (Fi) il 5 febbraio 1999. Il giovane estremo difensore arriva alla corte del presidente Orazio Ferrari con la formula del prestito biennale, firmando fino 30 Giugno 2020. Vestirà la maglia della Pistoiese con ottime referenze, dopo l’eccellente rendimento fornito nel settore giovanile dell’Empoli. L’anno scorso ha difeso i pali della formazione Primavera empolese collezionando 30 presenze, tra campionato, Viareggio, Coppa Nazionale e post season. Nella stagione 2015/16 è stato due volte in panchina in serie A, contro Lazio e Carpi. È alto 189 cm. per un peso forma di 75 chilogrammi. Conta 8 presenze nelle rappresentative Nazionali, tra U17, U18, U19. Da oggi è disposizione di mister Indiani.

