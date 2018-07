Come annunciato stamattina in Conferenza Stampa dal presidente, la Us Pistoiese 1921 comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del portiere Lorenzo Crisanto, nato a Prato il 20 aprile 1998. Il giocatore arriva nella società presieduta da Orazio Ferrari con la formula del prestito, firmando un contratto fino al 30 Giugno 2019. Dopo aver compiuto i primi passi nella Galcianese, è passato alle giovanili della Roma. Vestendo la maglia della Primavera giallorossa è stato nominato, nella stagione 2016/17, miglior portiere del campionato dalla Associazione Preparatori dei portieri. Con la maglia dei capitolini si è aggiudicato il campionato, la Coppa Italia e la Supercoppa e prima ancora lo scudetto Allievi. L’anno scorso era in prestito al Siena in Serie C, in cui ha debuttato nei professionisti all’ultima giornata contro Prato.

The post Il portiere Lorenzo Crisanto vestirà la maglia della Pistoiese appeared first on US Pistoiese 1921.