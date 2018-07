La partita di COPPA ITALIA 2018/2019, non sarà trasmessa in diretta tv. Per seguire in tempo reale la gara è comunque prevista la radiocronaca e il live match testuale. Qui di seguito appannaggio dei nostri sostenitori che non potranno essere presenti sugli spalti, forniamo ogni utile indicazione in merito.

La radiocronaca, a cura di ViViCentro.it (https://vivicentro.it/sport/juvestabia/news-juvestabia/juve-stabia-pistoiese-viviradioweb/), sarà trasmessa dalla web radio ViViRadioWEB CANALE 1:

Per ascoltare ViViRadioWEB CANALE 1 è possibile farlo in diversi modi:

collegandosi al sito: https://www.vivicentro.it/viviradioweb/;

scaricando l’app gratuita Tune In Radio per Android o per IPhone, cercando poi ViViRadioWEB tra le radio disponibili;

sulla pagina facebook @vivicentroradio https://www.facebook.com/ViViCentroRadio cliccando sul tab di sinistra Ascolta ViViRadioWEB (non funziona dai dispositivi mobili).

Il Live testuale si può seguire a questo indirizzo: https://vivicentro.it/sport/juvestabia/news-juvestabia/live-juve-stabia-pistoiese-tim-cup/.

La US Pistoiese ringrazia ViViCentro ed in particolare il suo vice direttore e responsabile dello sport, Mario Vollono, per la preziosa e cortese collaborazione.

The post Juve Stabia – Pistoiese: ecco come seguirla appeared first on US Pistoiese 1921.