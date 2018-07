Juve Stabia – Pistoiese si giocherà alle ore 20.30 domenica 29 luglio

La Lega Serie A ha comunicato gli orari del primo turno eliminatorio della Coppa Italia 2018/2019. La US Pistoiese 1921 giocherà in trasferta a Castellammare di Stabia (Stadio Romeo Menti) alle ore 20.30 domenica 29 luglio. Si tratta della prima uscita ufficiale nella nuova stagione per la squadra di mister Indiani, chiamata subito ad una prova importante sfidando la Juve Stabia, quarta classificata del girone C della Serie C nella stagione appena conclusa.

