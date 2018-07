La stagione orange inizia in grande stile: nuove maglie e campagna abbonamenti “aggressive”!

Non è andata delusa l’attesa tra gli sportivi per la Conferenza Stampa che si è svolta oggi, in cui il dg Marco Ferrari, il main sponsor Vannino Vannucci e il club manager Fabio Fondatori, hanno presentato la Campagna Abbonamenti per la Stagione 2018/19, la fiammante nuova prima maglia, indossata da Paolo Regoli, gioiello confermato e la casacca “away”, scelta tramite il sondaggio social network, in cui ha ottenuto circa 1.150 like tra Instagram e Facebook, con un’interazione totale dei post di circa 60.000 persone.

Da sinistra: Marco Ferrari, Fabio Fondatori, Paolo Regoli e Vannino Vannucci.

La nuova campagna abbonamenti della US Pistoiese 1921 con lo slogan “Non Ti Lasceremo Mai” avrà inizio Martedi 31 Luglio 2018 e vedrà i prezzi di Tribuna Laterale e Curva Nord invariati rispetto allo scorso anno, un segnale importante per incoraggiare ed invogliare i tifosi a rinnovare o sottoscrivere l’abbonamento e seguire gli Arancioni da vicino al Melani. Gli abbonamenti potranno essere sottoscritti presso tutti i punti vendita VivaTicket autorizzati sul territorio nazionale e presso lo Stadio Melani nella sala Hospitality, situata sotto la tribuna centrale, nelle date e negli orari indicati.

Fino al 10 agosto per il settore di Curva Nord sarà possibile usufruire di uno sconto di 30 € per la tariffa intera e di 20 € per la tariffa ridotta. Inoltre dal 31 luglio fino al 10 Agosto chi sottoscriverà l’abbonamento allo stadio potrà acquistare un buono per avere la divisa ufficiale della US Pistoiese con uno sconto di 10 € per la prima maglia e di 5 € per la seconda maglia.

In Curva Nord sarà esteso l’ingresso gratuito per tutta la stagione 2018/2019 ai ragazzi fino al compimento dei 14 anni e tutti i genitori dei ragazzi tesserati nel settore giovanile del Club e della US Pistoiese 1921 Academy potranno beneficiare della tariffa ridotta relativa al settore dove vorranno sottoscrivere l’abbonamento (beneficio solo per chi sottoscrive l’abbonamento allo stadio).

Questi i prezzi nel dettaglio:

– Tribuna centrale: 1.000 euro (NO ridotto) con servizio Hospitality;

– Tribuna laterale: INTERO 240 euro – RIDOTTO 130 euro;

– Curva Nord: INTERO 100 euro, RIDOTTO 70 euro fino al 10 agosto compreso; dal 11 agosto INTERO 130 euro, RIDOTTO 90 euro.

Ridotti: donne e uomini fino al compimento dei 18 anni.

Gratis: fino al compimento dei 10 anni nei settori di tribuna, fino al compimento dei 14 anni in Curva Nord.

Non è necessaria la Tessera del tifoso per sottoscrivere l’abbonamento. Il tifoso potrà comunque scegliere se caricare l’abbonamento sulla tessera del tifoso in suo possesso.

Date e orari Stadio Melani (sala Hospitality):

31 luglio dalle 17 alle 19

02 agosto dalle 17 alle 19

04 agosto dalle 10 alle 12

06 agosto dalle 17 alle 19

08 agosto dalle 17 alle 19

10 agosto dalle 17 alle 19

Punti vendita Viva Ticket a Pistoia:

Aloha c/o Movida@Phone, Via Antonini 1/A – Pistoia (PT)

Bar Il Corallo – Via Dalmazia, 275 – Pistoia (PT)

L’Arte dello Sport, Via Tomasi di Lampedusa, 149 – Pistoia (PT)

Tabaccheria Back Door, via Fiorentina, 615 – Pistoia (PT)

Tabaccheria Pieri, Via Tripoli, 6/A – Montecatini Terme (PT)

La locandina della campagna abbonamenti

La prima maglia da gara è disegnata in esclusiva da Legea Sport e vede il ritorno prepotente del blu sulle maniche. Colore arancione con i classici scacchi pistoiesi in dissolvenza sul lato sinistro. Sul cuore compare il simbolo del Club. All’interno del colletto è presente una striscia a scacchi con il bianco e rosso, i colori della nostra Città, nel retro del colletto è ricamato l’anno di fondazione della società: 1921. Sul pantaloncino è presente ii Micco arancione con le meravigliose strisce anch’esse arancioni a contornare il blu di fondo. La seconda maglia da gara preparata ed ideata da Legea Sport e disegnata dall’agenzia di marketing Wema alterna uno stile vintage a sfondo bianco ad uno stile innovativo che vede due strisce verticali arancio blu che sfuma in scacchi nell’emblema pistoiese.

The post La stagione orange inizia in grande stile: nuove maglie e campagna abbonamenti “aggressive”! appeared first on US Pistoiese 1921.