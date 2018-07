Si è tenuta questo pomeriggio la conferenza stampa di mister Paolo Indiani, nella quale ha presentato la gara di domani delle 20.30 contro la Juve Stabia, valevole per il primo turno di Coppa Italia.

Queste le dichiarazioni del mister: “La scorsa stagione la Juve Stabia in casa ha ottenuto sempre risultati importanti, è una squadra forte e ci darà indicazioni importanti. Stiamo intraprendendo la strada giusta, il gruppo è quasi interamente completato, siamo molto più avanti rispetto allo scorso anno, infatti in questo periodo non avremmo potuto affrontare una gara del genere. Sono soddisfatto del gruppo che sta nascendo, anche se dal lato tecnico tattico è presto per dare giudizi, sono rimasto piacevolmente sorpreso dai nuovi arrivati dal punto di vista comportamentale e dell’impegno che stanno dimostrando. A causa degli infortuni per la gara di domani saremo corti in attacco e qualcosa nel reparto indubbiamente manca, mentre negli altri reparti se ci saranno delle uscite dovremo prendere altri giocatori per sostituirli.

La Juve Stabia è una squadra molto propositiva, mi aspetto una partita difficile che potrà darci però delle indicazioni importanti e se riusciremo a fare una partita alla pari con loro sarò molto soddisfatto.

Per quanto riguarda i portieri sono molto giovani entrambi ma molto promettenti. Fino ad adesso abbiamo lavorato con la difesa a quattro ed il centrocampo a tre, voglio vedere che risposte avrò dal campo domani.”

The post Le parole di mister Indiani alla vigilia della gara di Coppa Italia appeared first on US Pistoiese 1921.