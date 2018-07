Leandro Vitiello firma per due stagioni con la Pistoiese

La Us Pistoiese 1921 ha il piacere di annunciare che Leandro Vitiello, classe 1985, è un giocatore arancione. Il calciatore ha infatti oggi sottoscritto un contratto biennale con la società presieduta da Orazio Ferrari, che scadrà il 30 Giugno 2020. Vitiello, nato a Scafati (SA) il 16 Ottobre 1985, è un centrocampista centrale, 180 cm, 76 chilogrammi, destro naturale, che in carriera si è distinto per la versatilità, la corsa e il dinamismo, essendo abile sia nell’interdizione che nell’impostazione della manovra. È reduce da una positiva stagione nelle fila del Gavorrano (Serie C, girone A, lo stesso della Pistoiese), nonostante la retrocessione dei maremmani ai playout contro il Cuneo. Nella stagione 2017/18, ha totalizzato 26 presenze e tre reti, firmando ad Ottobre per il Gavorrano. Molto importanti i numeri in carriera del giocatore: 275 presenze e 19 reti nei professionisti di cui 111 in serie B (9 reti), con le maglie di Vicenza, Ascoli e Grosseto; 136 (6) in serie C (Acireale, Sambenettese, Catanzaro, Ancona, Cremonese e Gavorrano). Le altre tra coppe e spareggi. Oltre un’esperienza in Svizzera nel Bellinzona.

Ecco le sue prime parole in maglia arancione:

“E’ un onore essere qui e sono felicissimo di approdare in una grossa piazza come quella di Pistoia. Spero di disputare una annata importante e ci sono i presupposti che possa esserlo, dato che le squadre di mister Indiani hanno sempre espresso un bel calcio e un gioco propositivo. Sono molto carico e non vedo l’ora di iniziare”.

