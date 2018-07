La Us Pistoiese 1921 ha il piacere di comunicare di aver raggiunto l’accordo per aggiudicarsi le prestazioni sportive del difensore Leonardo Terigi, classe 1991, che ha firmato un contratto con la Società del presidente Ferrari, fino al 30 Giugno 2020. Il giocatore vanta 126 presenze e 3 reti tra Serie B e Serie C, comprese le 11 collezionate l’anno scorso con la maglia arancione della Pistoiese, in cui arrivò al termine della sessione invernale di calciomercato, proveniente dal Siena. Cresciuto nelle giovanili del Genoa, Terigi è approdato al Crotone in Serie B per poi disputare la seconda parte della stagione 2011/2012 al Carpi (Serie C1) dove è rimasto anche l’annata successiva. Nel 2013/2014 ha giocato nel Grosseto (C1), dopodiché ha disputato due stagioni nell’Alessandria, prima di passare alla Robur Siena e infine alla Pistoiese. In tutte le sue esperienze oltre che come eccellente calciatore, si è distinto per la qualità nei rapporti relazionali. (ph credit Ptsport).

The post Leonardo Terigi firma per due anni appeared first on US Pistoiese 1921.