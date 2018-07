L’esterno Andrea Cagnano è un giocatore della Pistoiese

La Us Pistoiese 1921 comunica di aver definito con la Società Internazionale di Milano, l’acquisizione a titolo temporaneo delle prestazioni sportive del calciatore Andrea Cagnano. Difensore esterno, nato il 17 giugno 1998. Cagnano è cresciuto calcisticamente nelle giovanili dell’Inter, prima di passare nella stagione 2017/18 al Santarcangelo (13 presenze e un goal in serie C e 2 in Coppa Italia). Nella sessione invernale del calciomercato nella medesima stagione è passato al Pisa, sempre in C, con la cui maglia è sceso in campo altre due volte. Mancino naturale, alto 182 centimetri, ha anche fatto parte della Nazionale Under 17, in cui ha totalizzato quattro presenze. Cagnano ha militato per ben 11 stagioni nelle giovanili interiste, compiendo l’intero percorso di formazione con la maglia nerazzurra, con la quale si è laureato Campione d’Italia nella squadra Primavera.

