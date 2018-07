Nuovo arrivo alla Pistoiese: ecco il difensore Alberto Dossena

La Us Pistoiese 1921 ha il piacere di annunciare di essersi assicurata le prestazioni sportive del difensore Alberto Dossena, nato a Brescia il 13 ottobre 1998. Il calciatore arriva alla corte del presidente Orazio Ferrari con la formula del prestito dall’Atalanta, firmando un contratto fino al 30 Giugno 2019. È un difensore centrale, di grande stazza fisica (195 cm, 77 chilogrammi), ottima cifra tecnica e già con buona esperienza, avendo al suo attivo 10 presenze nel campionato di Serie B (con un goal, di testa, in Cremonese – Perugia 3-3) e 5 in serie C. Dopo aver militato nel settore giovanile atalantino, ha indossato per due stagioni (la prima da gennaio a giugno, la seconda da luglio a gennaio) la maglia del Perugia in serie B e l’anno scorso quella del Siena in C, in cui arrivò a gennaio. Per quanto riguarda la sua storia calcistica nei settori giovanili, ha tirato i primi calci nella sua Bovezzo, passando poi alle giovanili del Brescia e successivamente a quelle del Lumezzane, dove fu notato dall’Atalanta. “Dossena – dichiara il dg Marco Ferrari – è un profilo importante, nonostante la giovane età, pronto ad affrontare una stagione impegnativa. Siamo riusciti a prenderlo battendo una forte concorrenza”. “Sono molto contento di essere approdato alla Pistoiese – sono le prime parole del nuovo giocatore arancione. Mi auguro di trovare spazio e di giocare con continuità. Mi impegnerò al massimo, è per me un anno importantissimo”.

Dossena al suo arrivo in arancione con il dirigente, Pietro Baldi.

