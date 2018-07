Presentato oggi il ricorso alla Commissione Criteri Infrastrutturali Figc

La US Pistoiese 1921 comunica che nel pomeriggio è stato depositato il ricorso presso la Commissione Criteri Infrastrutturali della FIGC a Roma, avverso la decisione assunta dalla stessa, in fase di iscrizione e sulla base del sistema previsto dalle LICENZE NAZIONALI per la stagione 2018/2019.

Nel ricorso Us Pistoiese 1921, ha precisato in via preliminare, di chiedere, in prima istanza una revisione della decisione della Commissione e in seconda istanza presentando, come già dichiarato pubblicamente, tutte le autorizzazioni per lo stadio alternativo di Pontedera, in attesa che l’Amministrazione Comunale di Pistoia provveda a rendere lo Stadio Melani pienamente agibile.

La decisione finale verrà assunta dagli organi competenti il prossimo 20 luglio.

