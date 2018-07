Prevendita Juve Stabia-Pistoiese di domenica 29 luglio ore 20.30

Domenica 29 luglio alle ore 20,30 si terrà la gara Juve Stabia – Pistoiese presso lo Stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia, valevole per il primo turno di Coppa Italia-Tim Cup 2018/2019

In riferimento alla gara in oggetto, la società Juve Stabia comunica che è attiva la vendita dei biglietti per il settore ospiti (capienza 800 posti) al prezzo di euro 5,00 + 2,00 € di diritto di prevendita presso il seguente punto vendita:

Bar il Corallo, Via Dalmazia, 275 – Pistoia (Tel. 0573/402010)

la vendita dei biglietti sarà sospesa alle ore 19:00 di Sabato 28 Luglio 2018.

