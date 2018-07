Alla presentazione della Campagna Abbonamenti e delle nuove maglie era presente il main sponsor Vannino Vannucci, fresco di rinnovo triennale di un legame che ormai è una sorta di unione simbiotica con quella maglia che, fiammante e più bella di sempre, è apparsa ai suoi occhi. Per l’occasione Vannino Vannucci era accompagnato dai figli Tommaso e Valentina. Dopo la presentazione della Campagna Abbonamenti, tra l’altro coinvolgente e accattivante da parte del Club Manager arancione, Fabio Fondatori e l’impeccabile presentazione delle nuove maglie, a cura del Direttore Generale, Marco Ferrari, è toccato proprio al Main Sponsor, Vannino Vannucci, il commento conclusivo: “Sono molto soddisfatto – ha sottolineato – dell’operato della Pistoiese. E mi complimento in particolare per l’accresciuta professionalità. Mi sento volentieri di esprimere un elogio a chi è con me al tavolo, Marco Ferrari e Fabio Fondatori, ma ovviamente con il presidente Orazio Ferrari, per la perfetta gestione della Società, che riesce a crescere e al tempo stesso a tenere i conti in regola. Tutto questo non è per niente scontato e la prova evidente si trova osservando che cosa accade nelle altre piazze, anche geograficamente vicine alla nostra. Detto questo – ha proseguito Vannucci – sono convinto che quest’anno la squadra ci toglierà molte soddisfazioni, perchè é stata rinforzata con elementi importanti, parte con un organico già definito ed è affidata ad un condottiero, mister Paolo Indiani, esperto e molto preparato. La nuova maglia è veramente bella e ci sono a parer mio i presupposti perché sia anche vincente” – ha concluso.

(ph. ReportSport.it: da sinistra: Marco Ferrari, Tommaso Vannucci, Paolo Regoli, Valentina Vannucci, Vannino Vannucci e Fabio Fondatori).

The post Vannino Vannucci: “Pistoia è un’isola felice del calcio” appeared first on US Pistoiese 1921.