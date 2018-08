Si informa che sono state definite le due amichevoli già previste per i prossimi giorni: il 22 gli arancioni giocheranno a Castelfiorentino; sabato 25 a Livorno.

Ecco il programma completo:

Oggi, venerdì 17, allenamenti, ore 9:30 e 17:00.

sabato 18, allenamento, ore 9:30;

ore 17:30, amichevole: Campo Necchi – Balloni, Forte dei Marmi, Real Forte Querceta – Pistoiese;

domenica 19: libero;

lunedì 20, allenamento ore 17:00,

martedì 21, allenamento ore 9:30,

mercoledì 22 ore 9:30, allenamento

ore 18:00: amichevole a Castelfiorentino, contro la formazione locale che milita in “Eccellenza”.

giovedì 23 allenamento, ore 17:00,

venerdì 24 allenamento, ore 9:30,

sabato 25 ore 9:30, allenamento

ore 18:00 amichevole al “Picchi” contro il Livorno (serie B).

domenica: riposo.

The post AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA appeared first on US Pistoiese 1921.