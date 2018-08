Arancioni a Ronchi in visita ai ragazzi della Maic

Oggi nel primo pomeriggio, la Squadra della Pistoiese, accompagnata dal diggì Marco Ferrari e dal Club Manager Fabio Fondatori, approfittando dell’amichevole in Versilia (a Forte dei Marmi, fischio di inizio ore 17:30), si è recata a Villa Maria Assunta in Cielo (Maic), che si trova a Ronchi, nel Comune di Marina di Massa, per far visita ai ragazzi assistiti nella struttura estiva del Centro di riabilitazione pistoiese. Un luogo di vacanza e letizia, in cui la riabilitazione si alterna ai bagni di mare, di sole ed al divertimento, per le persone alle prese con vari problemi di salute. Grande è stata la sorpresa e la gioia per ospiti e dirigenti. Iacopo Fanucchi ha donato un pallone firmato da tutta la squadra, accolta da applausi e dal grido in coro di ‘in bocca al lupo’. Una emozione che i ragazzi si porteranno dentro, e accrescerà in loro la consapevolezza che sport e solidarietà spesso si accompagnano.

