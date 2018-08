Buon test contro il Tuttocuoio. Doppietta di Cellini (3-1)

Si è concluso con il risultato di 3-1 a favore della Pistoiese il test di allenamento tenutosi oggi a Ponte a Egola contro il Tuttocuoio. Nel Primo Tempo le squadre si sono mosse con un buon ritmo, nonostante il caldo. Alla gara ha assistino il neoacquisto Rovini, che oggi ha conosciuto i nuovi compagni. La Pistoiese si é presentata con il sistema 4-1-2-3: Crisanto; Cagnano, Terigi, Muscat, Regoli; Tartaglione; Hamlili, Luperini; Fanucchi, Latte Lath, Sallustio. Tre occasioni arancioni nei primi 45′: con Fanucchi, Latte Lath e Luperini. Nella ripresa mister Indiani ha presentato lo stesso sistema, con altri interpreti: Crisanto; Dosio, Nossa, Luka, Pastacaldi; Vitiello; Minardi, Cerretelli; Rafati, Nieri Michelangelo, Cellini.

Al 2′ goal di Rafati di sinistro, dopo un colpo di testa smarcante di Cellini in area avversaria. 11′ pareggio Tuttocuoio con Di Paola. 19′ raddoppio di Cellini che in area scarta anche il portiere e deposita in rete. Terzo goal e doppietta personale di Cellini al 41′ su calcio di rigore dopo atterramento in area di Vitiello.

