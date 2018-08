Due gioielli milanisti vestiranno l’arancione: ecco Llamas e Forte!

Gli ultimi due colpi della Pistoiese sono stati annunciati e presentati a margine della cs già organizzata oggi per la presentazione di Rovini: si tratta dei gioielli del Milan: Andres Llamas Acuna e Riccardo Forte. Arrivano alla corte del presidente Orazio Ferrari con la formula del prestito secco, firmando un contratto fino al 30 Giugno 2019. Llamas, con doppio passaporto Italia-Spagna, nato a Milano il 7 maggio 1998, mancino naturale, è alto 185 cm, peso forma 80 chilogrammi. Si tratta di un difensore, che può giocare esterno basso a sinistra e difensore centrale. Per le sue qualità tecniche e la sua prestanza fisica, è considerato un jolly difensivo potente e duttile. È al debutto nei professionisti, ma ha già una notevole esperienza internazionale, avendo fatto parte delle Nazionali U15-U16-U17-U18 e U19, totalizzando 51 presenze e 9 reti, indossando anche la fascia di capitano. Nelle giovanili del Milan conta 65 presenze, 4 reti e due assist, fra campionato Primavera e altre competizioni. Riccardo Forte è un attaccante di razza, pure lui al debutto nei professionisti. È nato a Trieste il 17 Maggio 1999 e conta 77 presenze e 26 goal nella Primavera del Milan. In maglia rossonera ha perfino debuttato in Europa League, giocando 10′ contro il Rijeka. Forte può giocare indifferentemente punta centrale o esterna, essendo in possesso di notevole cifra tecnica e qualità nel gioco aereo. È fratello di Luca, pure lui attaccante.

