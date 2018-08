Ecco la nuovissima Linea Scuola griffata Us Pistoiese 1921! È disponibile nei punti vendita CONAD di Pistoia

Nasce la Linea Scuola US Pistoiese 1921. I prodotti ufficiali sono in vendita da oggi in tutti i negozi Conad di Pistoia. Studiati per l’uso quotidiano a scuola, ma anche a casa o in ufficio, sono una “chicca” che non mancherà di attirare l’attenzione di tifosi e collezionisti.

Una novità assoluta della stagione calcistica 2018-19 è la nascita della Linea Scuola griffata US Pistoiese 1921. Si tratta di una vasta gamma di prodotti esclusivi rivolti al mondo della scuola, che si caratterizzano per eleganza, simpatia e praticità. Un modo per unire l’utile al dilettevole, senza perdere di vista il senso di appartenenza. In tutti gli articoli, rigorosamente prodotti ufficiali US Pistoiese 1921, domina l’arancione.

A questo progetto ha creduto con entusiasmo anche Conad del Tirreno che al centro del suo logo, la margherita, ha proprio il colore arancione. La Linea Scuola è commercializzata nei numerosi ed importanti punti di vendita Conad di Pistoia. Gli articoli, studiati per un uso quotidiano nella scuola ma anche in ufficio, rappresentano per la loro esclusività una “chicca” per i collezionisti e sono di pregio per la qualità garantita.

Duecento kit scuola saranno regalati ad altrettanti tesserati del settore giovanile della Pistoiese.

«E’ con grande soddisfazione che presentiamo questa novità del mondo arancione , una bella sorpresa per gli appassionati della Pistoiese e un significativo esempio di sinergia con un’ importante realtà del tessuto economico e sociale locale come Conad. A tutti i soci Conad che hanno aderito va il nostro ringraziamento per aver accolto con entusiasmo questa iniziativa che, ancor prima che commerciale, e’ soprattutto di fidelizzazione e proietta il nostro club e il nostro brand verso una dimensione sempre più professionale ma sempre ben salda e legata al suo territorio di riferimento.», sottolinea il direttore generale della US Pistoiese 1921 Marco Ferrari.

«Condividiamo i valori delle nostre comunità, vestendone i panni e le passioni, contribuendo a dare risposta a bisogni che sono anche la loro quotidianità, la loro tradizione, i loro usi. Uno di questi è il calcio», annota il responsabile rete di vendita Toscana di Conad del Tirreno Massimo Ciucchi insieme ai soci di Pistoia Massimiliano Merildi, Daniele Melani e Mauro Matteini, Roberto Toni, Antonio Luchi, Giovanni Biondi, Carlo Bresci, Alessandro Nesti, Nicola Opromolla, che avranno nei loro negozi in vendita la nuova linea scuola. «Il calcio è una espressione del territorio, sempre più presente anche in tante piccole comunità in cui operano gruppi sportivi e appassionati. Il nostro impegno nel sostenere e valorizzare e investire nella comunità, di cui siamo cittadini prima ancora che imprenditori , si concretizza anche in questa iniziativa che ci è sembrata ben valorizzare la partnerschip con la squadra della città e gli amici della Pistoiese , che ringraziamo».

Grazie ai propri soci imprenditori, Conad del Tirreno crea relazione con il territorio e con tante persone che incontra nella vita di tutti i giorni, con le quali fa comunità e condivide le necessità di associazioni umanitarie, culturali e sportive. E’ il caso della partnership con la squadra di calcio della città, che sponsorizza ormai da anni e che oggi porta la linea di prodotti per la scuola griffati US Pistoiese 1921 in tutti i punti di vendita Conad di Pistoia.

Quello di Conad è un sostegno allo sport vissuto nel corretto spirito, fatto di gente che suda e si allena per una vera passione, per una soddisfazione che trova vita nella voglia di fare squadra. Quel lavoro di squadra che alimenta anche il lavoro dei soci e dei loro collaboratori, all’interno dei punti di vendita ogni giorni con l’obiettivo della soddisfazione del cliente.

Lo sport è una delle tante espressioni della vita di un territorio; è una festa a cui partecipano migliaia di persone in quelli che sono veri e propri palcoscenici di questa grande festa.

Il catalogo completo dell’Official merchandising 2018 Linea Scuola di US Pistoiese 1921 (Licenziatario ufficiale “In Primo Piano”)

Penna a sfera in lacca, con astuccio cilindrico in metallo

Penna a sfera entry con grip gommato

Righello calcolatrice 20 cm doppia metrica

Maxi quaderno 4 grafiche assortite

Quaderno A5 a righe con elastico

Notebook A6 a righe con elastico

Righello 20 cm e 30 cm

Mini tombolino con moschettone e con 12 matite colorate

Astuccio tombolino round flat con passante

Gomma tempera matite con serbatoio

Astuccio bustina piatta con zip

Matita in legno con gomma

Zaino tempo libero

Tazza ceramica cilindrica con manico in scatola regalo.

I punti vendita di Conad del Tirreno in cui acquistare i prodotti della Linea Scuola griffati US Pistoiese 1921

Conad Superstore, Viale Adua 223, Pistoia

Conad, Via Fiorentina, 85, Pistoia

Conad City, Via Dello Stadio 4, Pistoia

Conad City, Via Del Lago 41, Pistoia

Conad City, Largo S. Biagio 125, Pistoia

Conad City, Via Oleandri 6, Loc. Nespolo, Pistoia

Conad City, Via Palmiro Foresi, Loc. Bottegone, Pistoia

Sapori & Dintorni, Corso Gramsci 17, Pistoia

Conad Margherita, Via Capitini, Pistoia.

The post Ecco la nuovissima Linea Scuola griffata Us Pistoiese 1921! È disponibile nei punti vendita CONAD di Pistoia appeared first on US Pistoiese 1921.