Gli abbonamenti si sottoscrivono allo Stadio!

Si ricorda agli sportivi che è attivo allo stadio “Melani”, nella stanza Hospitality (sotto la tribuna centrale) il punto vendita per sottoscrivere gli abbonamenti (con scontistica fino al 10 agosto), nei seguenti giorni ed orari:

04 agosto dalle 10 alle 12

06 agosto dalle 17 alle 19

08 agosto dalle 17 alle 19

10 agosto dalle 17 alle 19.

Al momento non sono attivi, per motivi tecnici dovuti a Vivaticket, gli altri punti vendita.

