Grande colpo arancione, torna Emanuele Rovini !

La US Pistoiese 1921 comunica di essersi aggiudicata le prestazioni sportive dell’attaccante Emanuele Rovini, nato a Marina di Cecina il 20 Febbraio 1995. Il giocatore ha firmato fino al 30 Giugno 2019. Vestirà l’arancione con la formula del prestito annuale dall’Udinese Calcio. Nella passata stagione ha militato nella Pro Vercelli in Serie B, in cui, penalizzato da un infortunio, ha totalizzato 12 presenze e realizzato un goal. Si tratta di un graditissimo ritorno dopo le due stagioni in arancione (2015-2017), nelle cui fila ha realizzato 20 Gol e 5 Assist, di cui 16 in campionato e 4 in Coppa Italia di Serie C. In carriera conta 143 presenze, 47 reti e otto assist. “Sono molto fiducioso e contento – sono le sue parole mentre si appresta a seguire l’allenamento dei nuovi compagni a Ponte a Egola – dato che è esattamente ciò che volevo, fin dall’inizio. Arrivo quasi a fine mercato, nella società che mi ha fortemente voluto, dopo aver rifiutato altre offerte e voglio dare il meglio di me per questa piazza in cui torno molto volentieri”.

