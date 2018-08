Il portiere Gabriel Meli, convocato nella Nazionale Under 20

Il portiere arancione Gabriel Meli è tra i venti calciatori convocati ad uno stage della Nazionale Under 20 in vista dei Mondiali in programma il prossimo anno in Polonia. Accade dunque che dopo l’esperienza dell’anno scorso con Zaccagno, è di nuovo arancione, un portiere della Nazionale Under 20. A guidare il gruppo quest’anno c’è il tecnico Paolo Nicolato, passato dalla panchina dell’Under 19 a quella dell’Under 20. Ad allenare Meli ci sarà il grande ex portiere della Pistoiese, Gian Matteo Mareggini. Gli Azzurrini si raduneranno domenica sera a Bagno di Romagna, dove lunedì 6 e martedì 7 svolgeranno una doppia seduta di allenamento, mentre mercoledì 8 concluderanno il raduno con una gara amichevole allo stadio Comunale Santamonica (ore 18) contro San Marino. Ecco l’elenco completo dei convocati.

Portieri: Leonardo Loria (Juventus), Gabriel Meli (Pistoiese);

Difensori: Federico Valietti (Genoa), Gabriele Zappa (Inter), Alberto Alari (Carrarese), Marco Capone (Crotone), Riccardo Cargnelutti (Roma), Marco Sala (Arezzo), Luca Ranieri (Roma);

Centrocampisti: Dario Vittorio Meadows (Roma), Alessandro Di Pardo (Juventus), Tommaso Pobega (Milan), Luca Ricci (Gubbio), Andrea Colpani (Atalanta), Lorenzo Valeau (Ascoli Picchio);

Attaccanti: Mirko Antonucci (Pescara), Matteo Rover (Inter), Riccardo Sottil (Fiorentina), Gabriele Gori (Foggia), Marco Olivieri (Empoli).

Staff – Capo Delegazione: Massimo Paganin; Coordinatore delle nazionali giovanili: Maurizio Viscidi; Allenatore: Paolo Nicolato; Assistente Allenatore: Mirco Gasparetto; Segretario: Fabio Ferappi; Preparatore atletico: Vincenzo Pincolini; Preparatore dei portieri: Gian Matteo Mareggini; Medico: Vincenzo Santoriello; Fisioterapista: Giuseppe Galli; Nutrizionista: Alessio Colli.

